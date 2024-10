Montecatini, il sindaco uscente perse per otto voti: il Tar respinge il ricorso per il nuovo conteggio (Di giovedì 10 ottobre 2024) Montecatini Terme, 10 ottobre 2024 - La seconda sezione del Tar della Toscana ha respinto i ricorsi presentati da Luca Baroncini ed Edoardo Fanucci relativi alle ultime elezioni amministative a Montecatini Terme, vinte da Claudio Del Rosso. Il segretario della Lega Toscana, sindaco uscente della città termale per il centrodestra, e l'ex parlamentare di Italia Viva, rappresentante civico, avevano presentato le istanze con l'obiettivo di ottenere il riconteggio delle schede. Il Tar, con sentenza pubblicata questa mattina, ha rigettato tutti i ricorsi di Baroncini e Fanucci. L'attuale sindaco Del Rosso, candidato della coalizione di centrosinistra, è stato eletto dopo aver ottenuto al primo turno l'accesso al ballottaggio ai danni di Fanucci con un margine di soli 10 voti; al ballottaggio poi Del Rosso ha prevalso su Baroncini con una differenza di 8 voti. Lanazione.it - Montecatini, il sindaco uscente perse per otto voti: il Tar respinge il ricorso per il nuovo conteggio Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)Terme, 10bre 2024 - La seconda sezione del Tar della Toscana ha respinto i ricorsi presentati da Luca Baroncini ed Edoardo Fanucci relativi alle ultime elezioni amministative aTerme, vinte da Claudio Del Rosso. Il segretario della Lega Toscana,della città termale per il centrodestra, e l'ex parlamentare di Italia Viva, rappresentante civico, avevano presentato le istanze con l'obiettivo di ottenere il ridelle schede. Il Tar, con sentenza pubblicata questa mattina, ha rigettato tutti i ricorsi di Baroncini e Fanucci. L'attualeDel Rosso, candidato della coalizione di centrosinistra, è stato eletto dopo aver ottenuto al primo turno l'accesso al ballottaggio ai danni di Fanucci con un margine di soli 10; al ballottaggio poi Del Rosso ha prevalso su Baroncini con una differenza di 8

