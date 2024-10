M&Co, addio dopo 26 anni: "È come perdere un figlio" (Di giovedì 10 ottobre 2024) di Anna Marchetti "Una decisione che ho preso a malincuore e che mi fa molto male, ma non era possibile andare avanti". Le lacrime spezzano le parole di Roberta Biagiotti, titolare di M&Co., il negozio di abbigliamento che chiuderà definitivamente, dopo 26 anni, a dicembre. Hanno colpito i cartelli, comparsi alcuni giorni fa sulle vetrine dell’attività di corso Matteotti 71, che ne annunciavano la chiusura. "Ringraziamo di cuore tutti – hanno scritto la signora Roberta e la figlia Cecilia Mazzi, che con lei gestisce il negozio – per averci scelto in questi anni". Dal 5 ottobre è partita la liquidazione: "Abbiamo tutti i nuovi capi d’abbigliamento dell’autunno-inverno, ordinati lo scorso anno. La nostra non è stata una decisione programmata, tanto che avevamo proceduto con gli ordini. Ilrestodelcarlino.it - M&Co, addio dopo 26 anni: "È come perdere un figlio" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) di Anna Marchetti "Una decisione che ho preso a malincuore e che mi fa molto male, ma non era possibile andare avanti". Le lacrime spezzano le parole di Roberta Biagiotti, titolare di M&Co., il negozio di abbigliamento che chiuderà definitivamente,26, a dicembre. Hanno colpito i cartelli, comparsi alcuni giorni fa sulle vetrine dell’attività di corso Matteotti 71, che ne annunciavano la chiusura. "Ringraziamo di cuore tutti – hanno scritto la signora Roberta e la figlia Cecilia Mazzi, che con lei gestisce il negozio – per averci scelto in questi". Dal 5 ottobre è partita la liquidazione: "Abbiamo tutti i nuovi capi d’abbigliamento dell’autunno-inverno, ordinati lo scorso anno. La nostra non è stata una decisione programmata, tanto che avevamo proceduto con gli ordini.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

M&Co, addio dopo 26 anni: "È come perdere un figlio" - La boutique, tra le più longeve del centro storico, abbassa le serrande. La titolare: "Decisione sofferta, ma le spese erano ormai insostenibili". (msn.com)

Nobel per la chimica a due scienziati di Google DeepMind - Demis Hassabis e John M. Jumper di Google DeepMind hanno vinto il Premo Nobel 2024 per la chimica, insieme a David Baker. (punto-informatico.it)

Bmw i4: come funziona e perché conviene l'offerta in leasing - Fino al 31 dicembre 2024 la berlina elettrica bavarese è in offerta con il leasing finanziario Why Buy a 500 euro al mese per 48 mesi ... (gazzetta.it)