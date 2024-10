Ma che fa con Carmen… Grande Fratello Enzo Paolo nota uno dei concorrenti con lei E parte la scenata

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Situazione da tenere d’occhio altraTurchi e Carmen Russo. Infatti, dadel ballerino è nata una vera e propria gelosia a causa di un altro concorrente. Ricordiamo che lei è entrata lunedì 7 ottobre nella casa più spiata d’Italia, ma ci rimarrà ancora per poco. Eppure è bastato questo lasso di tempo per far innervosire il gieffino. Alha manifestato un sentimento di gelosia verso Carmen Russo per colpa di un altro inquilino del reality show. Proprio nella scorsa puntata lui ha confidato di essere stato praticamente in crisi con la moglie, anche se ora stanno provando a chiarirsi. Ma c’è questo terzo incomodo che potrebbe creare ulteriori problemi. Leggi anche: “Ma te le sei rifatte”.