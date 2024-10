.com - L’ultimo desiderio? Per il New York Times, una Focaccia al formaggio di Recco

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Immaginate di trovarvi in una piccola cittadina della Riviera Ligure, dove il profumo del mare si mescola a quello irresistibile di una specialità culinaria unica al mondo. Benvenuti a, la patria indiscussa dellaal, un piatto che ha conquistato il palato di gourmet e viaggiatori di tutto il globo. Un’esperienza gastronomica senza pari Fred Plotkin, rinomato autore di guide gastronomiche italiane, non ha dubbi: laaldiè “il cibo più desiderabile del pianeta”. “If I knew I was eating my last meal, thiswould be on the menu” Una dichiarazione audace, certo, ma chi ha avuto il privilegio di assaggiarla difficilmente potrà contraddirlo. Questo capolavoro culinario, nella sua apparente semplicità, racchiude secoli di tradizione e un sapore che si imprime nella memoria.