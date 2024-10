LIVE Paolini-E. Andreeva, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: azzurra in campo a breve! (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08:50 Erika Andreeva che ha clamorosamente sconfitto per 6-3, 6-1 la sorella più piccola e più talentuosa Mirra. 08:44 azzurra che ieri ha vinto una bella partita d’esordio, contro la cinese Yue Yuan (6-4, 6-3), che ha dimostrato di poterle tenere testa eccome. Alla fine la maggiore caratura della giocatrice toscana l’ha fatta prevalere. 08:39 Tra circa 20? in campo l’azzurra contro la russa! 08.15 La polacca Linette ha sconfitto la russa Kasatkina con il punteggio di 6-2, 6-3. La russa Ekaterina Alexandrova ha sconfitto la statunitense Baptiste per 6-1, 6-1. Paolini in campo alle 9! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale del WTA 1000 di Wuhan tra Jasmine Paolini e Erika Andreeva. Oasport.it - LIVE Paolini-E. Andreeva, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: azzurra in campo a breve! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08:50 Erikache ha clamorosamente sconfitto per 6-3, 6-1 la sorella più piccola e più talentuosa Mirra. 08:44che ieri ha vinto una bella partita d’esordio, contro la cinese Yue Yuan (6-4, 6-3), che ha dimostrato di poterle tenere testa eccome. Alla fine la maggiore caratura della giocatrice toscana l’ha fatta prevalere. 08:39 Tra circa 20? inl’contro la russa! 08.15 La polacca Linette ha sconfitto la russa Kasatkina con il punteggio di 6-2, 6-3. La russa Ekaterina Alexandrova ha sconfitto la statunitense Baptiste per 6-1, 6-1.inalle 9! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di ottavi di finale del WTA 1000 ditra Jasminee Erika

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Paolini-E. Andreeva - WTA Wuhan 2024 in DIRETTA : l’azzurra in campo alle ore 9.00 - caccia ai quarti - La più grande delle sorelle russe ha sconfitto a sorpresa e non poco la sorellina, Mirra, testa di serie numero 16 del torneo cinese con il punteggio di 6-3, 6-1. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale del WTA 1000 di Wuhan tra Jasmine Paolini e Erika Andreeva. (Oasport.it)

LIVE Paolini-E. Andreeva - WTA Wuhan 2024 in DIRETTA : sfida alla sorella meno famosa - Si gioca non prima delle 9, prima (dalle 5:00) giocheranno Linette-Kasatkina e Baptiste-Alexandrova. . La più grande delle sorelle russe ha sconfitto a sorpresa e non poco la sorellina, Mirra, testa di serie numero 16 del torneo cinese con il punteggio di 6-3, 6-1. Adesso, si tratta solo di capire in che posizione arriverà a Riyadh, e quindi chi affronterà nella fase di RoundRobin delle Finals ... (Oasport.it)

Paolini-Andreeva oggi in tv : orario - canale e diretta streaming Wta Wuhan 2024 - L’azzurra, dopo aver beneficiato di un bye all’esordio in qualità di terza forza del seeding, nel secondo round ha domato in due set la padrona di casa Yue Yuan. Dall’altra parte della rete trova la top settanta russa, ripescata in tabellone come lucky loser e reduce dal convincente successo maturato ai danni della sorella minore Mirra. (Sportface.it)