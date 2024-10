L’ira dell’Italia dopo l’attacco di Israele alle basi Onu. Meloni e Crosetto: «Inaccettabile». Presto un vertice Ue sul futuro della missione in Libano (Di giovedì 10 ottobre 2024) «Intollerabile». È senz’appello il giudizio del governo italiano sull’attacco condotto stamattina dall’esercito israeliano contro il quartier generale di Naqoura dell’Unifil, le forze di interposizione Onu in Libano, e su altre due basi sulla linea di confine con Israele. Nell’attacco, secondo quanto ha dichiarato il portavoce della missione Onu Andrea Tenenti, sarebbero rimasti feriti due caschi blu, «dopo che un carro armato ha sparato verso una torre di osservazione». Nelle due basi Unifil su cui è stata aperto il fuoco, 1-31 e 1-32A, sono di stanza anche soldati italiani. Nessuno di loro sarebbero rimasto ferito, ma quanto accaduto assomiglia proprio al tipo di incidente che il governo di Roma temeva e aveva cercato in tutti i modi di scongiurare, con ripetute pressioni preventive su Israele. Non è bastato, evidentemente. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 10 ottobre 2024) «Intollerabile». È senz’appello il giudizio del governo italiano sulcondotto stamattina dall’esercito israeliano contro il quartier generale di Naqoura dell’Unifil, le forze di interposizione Onu in, e su altre duesulla linea di confine con. Nel, secondo quanto ha dichiarato il portavoceOnu Andrea Tenenti, sarebbero rimasti feriti due caschi blu, «che un carro armato ha sparato verso una torre di osservazione». Nelle dueUnifil su cui è stata aperto il fuoco, 1-31 e 1-32A, sono di stanza anche soldati italiani. Nessuno di loro sarebbero rimasto ferito, ma quanto accaduto assomiglia proprio al tipo di incidente che il governo di Roma temeva e aveva cercato in tutti i modi di scongiurare, con ripetute pressioni preventive su. Non è bastato, evidentemente.

Libano - Renzi sull’attacco a basi Unifil : “Tajani ci relazioni immediatamente” - Matteo Renzi preoccupato dopo gli attacchi di Israele contro le basi Unifil (United Nations Interim Force in Lebanon) nel sud del Libano. A maggior ragione è doveroso per Tajani venire a spiegare cosa sta accadendo”, ha aggiunto. . “Chiediamo che il ministro Tajani ci relazioni immediatamente. Non abbiamo conferme ufficiali da parte del governo ma leggiamo sui giornali di questo doppio o ... (Lapresse.it)

Attacco basi italiane in Libano - a sinistra scatta lo sciacallaggio : “Vergogna - il governo chiarisca” - Come soldati ben addestrati “al pericolo” le sinistre scatenato il puntuale processo preventivo al governo Meloni a poche ore dall’attacco israeliano al quartier generale dell’Unifil in Libano, dove è presente un notevole contingente italiano. Attacco Unifil, le opposizioni sul piede di guerra: il governo riferisca Le opposizioni chiedono al governo di riferire in aula al più presto su quanto ... (Secoloditalia.it)

Libano - Crosetto “Inaccettabili spari israeliani contro basi Unifil” - L’Onu e l’Italia non possono prendere ordini da Israele, sono lì per l’attuazione di una risoluzione delle Nazioni Unite”. Ma quanto successo ieri e oggi è totalmente inaccettabile, non esiste la giustificazione per cui le forze armate israeliane avevano avvisato Unifil di lasciare basi. Così il ministro della Difesa. (Unlimitednews.it)