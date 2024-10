Leapmotor debutta al Salone Mondiale Dell’Auto di Parigi (Di giovedì 10 ottobre 2024) Leapmotor è presente per la prima volta al Salone Mondiale Dell’Auto di Parigi. debutta su scala Mondiale la nuova Leapmotor B10, un C-SUV che competerà sul mercato a livello globale insieme alla C10, SUV elettrico di segmento C, caratterizzato da una dotazione full. Anteprima Mondiale anche per la C16, modello che per la prima volta Sbircialanotizia.it - Leapmotor debutta al Salone Mondiale Dell’Auto di Parigi Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)è presente per la prima volta aldisu scalala nuovaB10, un C-SUV che competerà sul mercato a livello globale insieme alla C10, SUV elettrico di segmento C, caratterizzato da una dotazione full. Anteprimaanche per la C16, modello che per la prima volta

