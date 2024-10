“L’affido di Leone e Vittoria”. Separazione Fedez-Chiara Ferragni, la decisione sui figli e l’assegno mensile (Di giovedì 10 ottobre 2024) Chiara Ferragni e Fedez, la novità che cambia tutto. Nel giro di pochi mesi la famiglia più glam e social d’Italia è passata dall’essere una delle più ammirate – e forse invidiate – del Paese ad una sorta di sfacelo imprevedibile. Imprevedibile almeno fino a un attimo prima dell’esplosione del “Pandoro-gate“. Come tutti sanno i guai non vengono mai da soli e nel volgere di un battito di ciglia il rapper e l’influencer si sono ritrovati con i cocci di una dolorosa Separazione. Non è chiaro chi abbia lasciato chi, ma è evidente che i tanti anni passati insieme (fidanzati dal 2016, sposati dal 2018, ndr) e due figli, Leone di 6 anni e Vittoria di 3, non si possono cancellare. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), la novità che cambia tutto. Nel giro di pochi mesi la famiglia più glam e social d’Italia è passata dall’essere una delle più ammirate – e forse invidiate – del Paese ad una sorta di sfacelo imprevedibile. Imprevedibile almeno fino a un attimo prima dell’esplosione del “Pandoro-gate“. Come tutti sanno i guai non vengono mai da soli e nel volgere di un battito di ciglia il rapper e l’influencer si sono ritrovati con i cocci di una dolorosa. Non è chiaro chi abbia lasciato chi, ma è evidente che i tanti anni passati insieme (fidanzati dal 2016, sposati dal 2018, ndr) e duedi 6 anni edi 3, non si possono cancellare.

