La rinascita di Endi dopo il tumore al testicolo: “La musica è stata la mia medicina” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Endi, nome d'arte del rapper classe 1986 di Milano, ha raccontato in un'intervista la sua rinascita attraverso la musica, dopo la diagnosi di un tumore al testicolo nel 2012. Fanpage.it - La rinascita di Endi dopo il tumore al testicolo: “La musica è stata la mia medicina” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), nome d'arte del rapper classe 1986 di Milano, ha raccontato in un'intervista la suaattraverso lala diagnosi di unalnel 2012.

