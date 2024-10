Metropolitanmagazine.it - La capitale mondiale del libro per il 2026 sarà Rabat: Lo annuncia la direttrice generale dell’Unesco Audrey Azoulay

(Di giovedì 10 ottobre 2024)ladel: l’annuncio arriva dallaladelper il, hato ladelche, in Marocco. L’obiettivo è promuovere la lettura in ogni sua sfumatura, per tutti i gruppi e per tutte le età, organizzando progetti e programmi dettagliati volti alla promozione di attività concernenti l’importanza della lettura. “è un crocevia culturale dove i libri aiutano a trasmettere la conoscenza e le arti in tutta la loro diversità.Anche l’industria libraria locale in crescita sta svolgendo un ruolo cruciale nel progresso dell’istruzione. Queste azioni sono in linea con il mandato”.