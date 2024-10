Lanazione.it - La Bc Servizi Arezzo lotta fino alla fine ma è costretta alla resa ad Empoli

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 – Partita al cardiopalma al PalaSammontana didove la BCScuola Basketsfodera una prestazione di carattere insidiandoall'ultimo pallone la Computer Gross di coach Valentino. A decidere la partita a favore dei padroni di casa le 13 triple messe a segno nell'arco dei quaranta minuti, con Baccetti capace di castigare la difesa amaranto per due volte consecutive sullo scadere dei 24 secondi nelle azioni finali. Inizio partita in salita per la BCche subisce quattro canestri da 3 punti nei primissimi minuti di gioco che valgono il 13-5 per, come sarà per tutta la partita i ragazzi di coach Fioravanti hanno però carattere e forza di reazione che li portano a ritrovare la parità a quota 14 dopo una tripla di Buzzone.