Calciomercato.it - Italia-Belgio, Tedesco non cerca alibi per il rigore: “C’era, ma non era facile per l’arbitro”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Le parole del ct delDomenicodopo il pareggio per 2-2 in casa dell’: il commento sulnon concesso per il fallo di Bastoni Ilparte malissimo all’Olimpico contro l’, poi l’espulsione di Pellegrini nel finale di primo tempo ribalta la partita e alla fine i Diavoli Rossi agguantano il pareggio. Squadra a tratti sperimentale per il ct, con tantissimi giovani in campo anche inesperti.– calciomercato.itNel postgara le parole in conferenza stampa dell’allenatore del: “L’ha cominciato molto bene, non èpartire subendo gol. Loro hanno preso fiducia e noi abbiamo avuto difficoltà a entrare in partita. In possesso seguivamo il piano partita, senza abbiamo subito molto. Loro molte volte avevano tre centrocampisti centrali in alcune zone, giocavano in sei, non erain termini di numero.