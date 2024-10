Italia-Belgio Spalletti | Match fondamentale per nostro futuro

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024): “per” Nations League,giovedì 10 ottobre allo stadio Olimpico di Roma. Partita arbitrata dal norvegese Eskas. Diretta ore 20.45 Rai 1.del ct toscano Lucianoin campo con ildel ct Domenico Tedesco in campo dopo le vittorie con Francia e Israele. Dopo le due vittorie a Parigi con la Francia ed a Budapest con Israele, Azzurri in testa a punteggio pieno. Un altro successo aprirebbe la strada verso i quarti di finale, permettendo all’di presentarsi da testa di serie al sorteggio per il prossimo Mondiale. Luciano: “È corretto definirla una partita spartiacque perché per noi vincerla vorrebbe dire molte cose. Ci permetterebbe di consolidare quello che abbiamo visto fino a questo momento e di fare tutte le cose un po’ più tranquillamente.