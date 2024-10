Israele: “Attacco letale a Iran”. Biden a Netanyahu: “Libano non sia come Gaza” (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Benjamin Netanyahu parla con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, intanto Israele continua a preparare l'Attacco all'Iran L'articolo Israele: “Attacco letale a Iran”. Biden a Netanyahu: “Libano non sia come Gaza” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Israele: “Attacco letale a Iran”. Biden a Netanyahu: “Libano non sia come Gaza” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Benjaminparla con il presidente degli Stati Uniti, Joe, intantocontinua a preparare l'all'L'articolo: “”.: “non sia” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

