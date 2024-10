“Io non rischio”, la campagna di buone pratiche di protezione civile (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ottobre 2024 – Anche la Regione Lazio partecipa alla campagna Io non rischio. Per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per ridurre i rischi sul proprio territorio, i volontari e le volontarie di protezione civile invitano la cittadinanza domenica 13 ottobre nelle nostre piazze Io non rischio. Un appuntamento nazionale che si svolgerà in tutta Italia, grazie all’impegno di migliaia di volontarie e volontari di protezione civile, in occasione della Giornata internazionale per la Riduzione del rischio dei Disastri. L’obiettivo è diffondere la consapevolezza di ciò che ognuno di noi può fare per ridurre gli effetti di rischi come terremoto, maremoto, alluvione, incendi boschivi ma anche il rischio vulcanico a Stromboli, Vulcano e Campi Flegrei. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ottobre 2024 – Anche la Regione Lazio partecipa allaIo non. Per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per ridurre i rischi sul proprio territorio, i volontari e le volontarie diinvitano la cittadinanza domenica 13 ottobre nelle nostre piazze Io non. Un appuntamento nazionale che si svolgerà in tutta Italia, grazie all’impegno di migliaia di volontarie e volontari di, in occasione della Giornata internazionale per la Riduzione deldei Disastri. L’obiettivo è diffondere la consapevolezza di ciò che ognuno di noi può fare per ridurre gli effetti di rischi come terremoto, maremoto, alluvione, incendi boschivi ma anche ilvulcanico a Stromboli, Vulcano e Campi Flegrei.

