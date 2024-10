Inchiesta ultras, si muove l’Antimafia: annuncio UFFICIALE (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sono cominciati gli interrogatori per l’Inchiesta che ha azzerato i vertici delle curve di Inter e Milan. Le ultime sulla vicenda Non c’è da annoiarsi nel corso di questa sosta per le Nazionali. Al di fuori del terreno di gioco per Milan e Inter continua infatti a tenere banco un caso spinoso che sta facendo tanto chiacchierare da ormai una manciata di giorni. Curva Nord (LaPresse) Calciomercato.itNelle prossime ore dovrebbero infatti arrivare ulteriori possibili sviluppi nell’Inchiesta condotta dalla Procura di Milano che ha catalizzato l’attenzione di tutti. Sulla stessa Inchiesta si accendono infatti i fari della Commissione Antimafia e come evidenziato da ‘La Stampa’ hanno già acquisito gli atti relativi alle indagini. Oggi, inoltre, il capogruppo PD Walter Verini presenterà in maniera UFFICIALE la richiesta di un Comitato, il quale possa prendere ad occuparsi della vicenda. Calciomercato.it - Inchiesta ultras, si muove l’Antimafia: annuncio UFFICIALE Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sono cominciati gli interrogatori per l’che ha azzerato i vertici delle curve di Inter e Milan. Le ultime sulla vicenda Non c’è da annoiarsi nel corso di questa sosta per le Nazionali. Al di fuori del terreno di gioco per Milan e Inter continua infatti a tenere banco un caso spinoso che sta facendo tanto chiacchierare da ormai una manciata di giorni. Curva Nord (LaPresse) Calciomercato.itNelle prossime ore dovrebbero infatti arrivare ulteriori possibili sviluppi nell’condotta dalla Procura di Milano che ha catalizzato l’attenzione di tutti. Sulla stessasi accendono infatti i fari della Commissione Antimafia e come evidenziato da ‘La Stampa’ hanno già acquisito gli atti relativi alle indagini. Oggi, inoltre, il capogruppo PD Walter Verini presenterà in manierala richiesta di un Comitato, il quale possa prendere ad occuparsi della vicenda.

