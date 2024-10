Inchiesta Pandora, dal carcere ai domiciliari l'ex sindaco di Tremestieri (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'ex sindaco di Tremestieri Etneo, Santi Rando, lascia il carcere, dove si trovava dal 17 aprile scorso e va agli arresti domiciliari. Lo ha deciso Tribunale del riesame di Catania accogliendo il ricorso contro il rigetto del gip a un'istanza di scarcerazione. Una richiesta nata anche dopo che Cataniatoday.it - Inchiesta Pandora, dal carcere ai domiciliari l'ex sindaco di Tremestieri Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'exdiEtneo, Santi Rando, lascia il, dove si trovava dal 17 aprile scorso e va agli arresti. Lo ha deciso Tribunale del riesame di Catania accogliendo il ricorso contro il rigetto del gip a un'istanza di scarcerazione. Una richiesta nata anche dopo che

