Primacampania.it - Ilaria Traino conquista il 5° posto ai Mondiali di Ginnastica Aerobica con la Nazionale Italiana

Leggi tutta la notizia su Primacampania.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La studentessa, atleta della società Fitness Trybe SSD ARL e allenata dalla professoressa Serena Piccolo, docente di scienze motorie presso il liceo Matilde Serao di Pomigliano d’Arco, ha partecipato con la squadra dellaaidi, tenutisi a Pesaro dal 20 al 22 settembre 2024. La squadra ha ottenuto un ottimo 5°in questa competizione interdi grande prestigio. L’evento ha visto la partecipazione di 37 delegazioni provenienti da tutto il mondo, con atleti che si sono sfidati in varie discipline. L’Italia ha schierato un totale di 31 atleti, suddivisi in due categorie: 16 atleti nella delegazione Junior e 15 nell’Age Group. La convocazione di, che non è la prima per la giovane atleta, conferma la Fitness Trybe come un punto di riferimento regionale enella