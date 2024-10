Iltempo.it - Il tennis perde anche Nadal: lo spagnolo si ritira. Fine di un'era

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Rafael, uno dei più granditi della storia, ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dalprofessionistico, segnando la conclusione di una carriera che ha ispirato milioni di appassionati in tutto il mondo. Il campione, noto per la sua straordinaria determinazione e il suo stile di gioco aggressivo, ha conquistato un posto nel cuore degli sportivi grazie ai suoi successi e alla sua umiltà: la decisione è stata annunciata in un video su Instagram, in cui ha specificato che «era il momento di fermarsi». «Ciao a tutti, sono qui per dirvi che mi ritiro dalprofessionale», queste le parole con cui inizia il video, «la verità è che sono stati anni difficili, specialmente gli ultimi due. Penso di non essere in grado di giocare senza limitazioni.