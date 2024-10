Il segreto del fiume (2024) come finisce: spiegazione finale (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 9 Ottobre 2024 10:15 pm by Redazione Dal 9 ottobre 2024, è disponibile su Netflix Il segreto del fiume. Si tratta di una serie drammatica messicana che contiene vari elementi di mistero. La trama vede protagonisti Erik e Manuel, due amici d’infanzia. Entrambi promettono di mantenere un grave segreto tra loro. Anni dopo, però, non sono più amici e la verità potrebbe presto uscire fuori. Questo genera una catena di eventi nel piccolo villaggio di Oaxaca, dove vivono. Ma vediamo insieme cosa succede e come finisce. Il segreto del fiume Netflix, trama: perché Manuel ed Erik hanno ucciso Sergio Leggi anche: Inganno Netflix come finisce: spiegazione finale e stagione 2 Leggi anche: Escape Room (2019) come finisce: spiegazione del finale La trama de Il segreto del fiume inizia con due ragazzini che lottano con un adulto, con delle conseguenze tragiche. Latuafonte.com - Il segreto del fiume (2024) come finisce: spiegazione finale Leggi tutta la notizia su Latuafonte.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 9 Ottobre10:15 pm by Redazione Dal 9 ottobre, è disponibile su Netflix Ildel. Si tratta di una serie drammatica messicana che contiene vari elementi di mistero. La trama vede protagonisti Erik e Manuel, due amici d’infanzia. Entrambi promettono di mantenere un gravetra loro. Anni dopo, però, non sono più amici e la verità potrebbe presto uscire fuori. Questo genera una catena di eventi nel piccolo villaggio di Oaxaca, dove vivono. Ma vediamo insieme cosa succede e. IldelNetflix, trama: perché Manuel ed Erik hanno ucciso Sergio Leggi anche: Inganno Netflixe stagione 2 Leggi anche: Escape Room (2019)delLa trama de Ildelinizia con due ragazzini che lottano con un adulto, con delle conseguenze tragiche.

