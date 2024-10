Iodonna.it - Il fotografo Royal aveva 85 anni e con le sue immagini aveva mostrato il lato più umano dei Windsor. Iconica la foto di Lady Diana al Taj Mahal

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La regina Elisabetta lo invitava a tutti i viaggi ufficiali, sceglieva le sueper le cartoline di Natale, per i francobolli dellaMail, e persino per laCollection, la collezione che include i tesori artistici della Corona. Ma Anwar Hussein, venuto a mancare all’età di 85, era molto più delpreferito dai. Il suo nome rimarrà alla storia soprattutto per le suedi