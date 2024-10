I ladri dell’ora di cena in azione nel sud pontino | l’allarme lanciato da un nostro lettore

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Ci scrive un, Federico, che ci segnala quanto sta accadendo nella zona in cui abita. Queste le sue parole: “Vi scrivo per mettervi al corrente della situche sta avvenendo da oltre due mesi nella zona di Santi Cosma e Damiano, contrada Grunuovo dove risiedo. Ieri sono entrati nella mia abitdurante orario di, sono entrati dal balcone della camera da letto e hanno rubato alcuni gioielli. Non appena ci siamo accorti che c’era qualcuno in casa, si sono dati alla fuga. A casa mia è successo intorno alle 20 e hanno lasciato orme di fango ovunque. Hanno rubato una fede nuziale e una collana ovviamente mettendo a soqquadro la stanza”. Un episodio che, come detto da Federico, non è affatto isolato: “La scorsa settimana sono entrati nella casa di un’amica di mia madre con stesse modalità.