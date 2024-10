Grottaminarda, tutto pronto per l'inizio delle attività del Micro Nido (Di giovedì 10 ottobre 2024) tutto pronto nella nuova struttura su Corso Vittorio Veneto per l'inizio delle attività del Micro Nido Comunale previste per domani, venerdì 11 ottobre.Ambienti accoglienti, ricchi di giochi, materiale per disegnare, libri di favole, con spazi dedicati al pasto e al riposino.Circa una Avellinotoday.it - Grottaminarda, tutto pronto per l'inizio delle attività del Micro Nido Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)nella nuova struttura su Corso Vittorio Veneto per l'delComunale previste per domani, venerdì 11 ottobre.Ambienti accoglienti, ricchi di giochi, materiale per disegnare, libri di favole, con spazi dedicati al pasto e al riposino.Circa una

