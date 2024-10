Justcalcio.com - Grealish menziona la stella del Newcastle quando esprime delusione per Euro 2024

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Sito inglese: JackInghilterra-Repubblica d’Irlanda. Il nome del centrocampista del Manchester City Jackha fatto riferimento alladelAnthony Gordongli è stato chiesto se fosse deluso di non far parte della squadra inglese dell’peo quest’estate.è stato escluso dalla squadra da Gareth Southgate che ha preferito invece Anthony Gordon ed Eberechi Eze. “Sarò onesto con te, non ero davvero d’accordo”, ha dettoal The Telegraph. “Penso che sarei dovuto andare? Lo penso ancora, sì, avrei dovuto, ma ovviamente non doveva essere così. “Mi sentivo come se non avessi avuto la stagione migliore. Guardi alcuni giocatori, ad esempio, nella mia posizione. Anche gente del calibro di Phil Foden, Anthony Gordon, Jarrod Bowen, persone come queste, hanno segnato molti gol, cosa con cui sono d’accordo al 100%.