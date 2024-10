Grande Fratello, Yulia svela il piano di Lorenzo: “Mi ha detto di litigare” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Grande Fratello, Yulia non ci sta e svela il piano di Lorenzo a Shaila. La reazione della gieffina Grande Fratello, Yulia nella scorsa puntata è stata al centro dell’attenzione dopo essersi avvicinata notevolmente al concorrente Giglio. Tra i due c’è solo una semplice amicizia? Yulia intanto da diverse settimane affronta spesso dei battibecchi con Jessica Morlacchi, proprio a causa di Giglio. Leggi anche Grande Fratello, Jessica e la confessione hot su un gieffino Il confronto tra le due gieffine, la rivelazione di Yulia Alcuni inquilini in vista delle nuove puntate in diretta stanno iniziando a giocare con strategia. E’ stata proprio Yulia nelle ultime ore a rivelare a Shaila Gatta il piano consigliato da Lorenzo Spolverato. 361magazine.com - Grande Fratello, Yulia svela il piano di Lorenzo: “Mi ha detto di litigare” Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di giovedì 10 ottobre 2024)non ci sta eildia Shaila. La reazione della gieffinanella scorsa puntata è stata al centro dell’attenzione dopo essersi avvicinata notevolmente al concorrente Giglio. Tra i due c’è solo una semplice amicizia?intanto da diverse settimane affronta spesso dei battibecchi con Jessica Morlacchi, proprio a causa di Giglio. Leggi anche, Jessica e la confessione hot su un gieffino Il confronto tra le due gieffine, la rivelazione diAlcuni inquilini in vista delle nuove puntate in diretta stanno iniziando a giocare con strategia. E’ stata proprionelle ultime ore a rivelare a Shaila Gatta ilconsigliato daSpolverato.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Ma chi ti si ca**?”. Grande Fratello - Javier duro con Yulia : i social con lui - Intanto, nel pomeriggio di oggi Yulia è stata grande protagonista. Stasera, giovedì 10 ottobre, il Grande Fratello non andrà in onda. E Javier ha risposto: “Forse per un po’, ma poi chi ti c***? Cosa abbiamo fatto?”. Vediamo tu cosa dimostrerai di essere capace di fare oltre che essere una iena e pettegolare alla grande”. (Caffeinamagazine.it)

Grande Fratello - Yulia alimenta i sospetti sulla conoscenza pregressa con Giglio - Al Grande Fratello Yulia ha fatto una rivelazione che avrebbe alimentato i sospetti di una sua conoscenza pregressa con Giglio L'articolo Grande Fratello, Yulia alimenta i sospetti sulla conoscenza pregressa con Giglio proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Grande Fratello - Yulia Bruschi smaschera Lorenzo Spolverato : "Mi ha detto di litigare con Jessica per avere contenuti" - Lorenzo Spolverato suggerisce una strategia ben precisa a Yulia Bruschi, che lo smaschera rivelando tutto a Shaila Gatta nella Casa del Grande Fratello. (Comingsoon.it)