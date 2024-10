Gran Piemonte 2024 la gioia di Powless | Corriamo per giornate come questa

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) “Sono emozionato, è una sensazione stupenda che non provavo da tanto tempo. Ogni corridore lavora e vive per giorniquesto. Oggi è andato tutto per il verso giusto. Ho corso di puro istinto negli ultimi 60 km, era quello che dovevo fare perchè la Lidl-Trek era in superiorità numerica”. Lo ha detto il vincitore del, Neilson, intervistato all’arrivo di Borgomanero dopo untrionfo in solitaria per lo statunitense della EF Education EasyPost: “Quando ho attaccato non sapevo il mio vantaggio quindi continuavo a girarmi. Ho deciso di forzare in salita andando più regolare nei tratti in pianura. Spero di riuscire a recuperare e a fare unde Il Lombardia sabato”., ladi: “per” SportFace.