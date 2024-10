Furti violenti su bus notturno a Roma: arrestati quattro giovani, tra cui una minorenne (Di giovedì 10 ottobre 2024) Minacce con cocci di bottiglia e rapine a bordo del bus, i responsabili arrestati dai carabinieri. quattro giovani, tra cui una minorenne di 16 anni, sono stati arrestati dai carabinieri a Roma per una serie di rapine violente avvenute su un bus di linea notturno. Gli arrestati, due ragazzi di 20 e 21 anni di origine egiziana, una ragazza italiana di 23 anni e una 16enne sudamericana, sono accusati di quattro rapine aggravate, tentata estorsione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, nonché di interruzione di servizio pubblico. Gli episodi si sono verificati a notte fonda su un bus della Metro A nel centro di Roma. Due passeggeri hanno denunciato di essere stati minacciati con un coccio di bottiglia, colpiti negli occhi con le dita e derubati del cellulare. Un terzo passeggero ha riferito di essere stato ferito alle braccia con lo stesso coccio. Romadailynews.it - Furti violenti su bus notturno a Roma: arrestati quattro giovani, tra cui una minorenne Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Minacce con cocci di bottiglia e rapine a bordo del bus, i responsabilidai carabinieri., tra cui unadi 16 anni, sono statidai carabinieri aper una serie di rapine violente avvenute su un bus di linea. Gli, due ragazzi di 20 e 21 anni di origine egiziana, una ragazza italiana di 23 anni e una 16enne sudamericana, sono accusati dirapine aggravate, tentata estorsione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, nonché di interruzione di servizio pubblico. Gli episodi si sono verificati a notte fonda su un bus della Metro A nel centro di. Due passeggeri hanno denunciato di essere stati minacciati con un coccio di bottiglia, colpiti negli occhi con le dita e derubati del cellulare. Un terzo passeggero ha riferito di essere stato ferito alle braccia con lo stesso coccio.

