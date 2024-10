Frosinone / Omicidio Romina Di Cesare, fissato l’inizio del processo d’appello a carico di Pietro Ialongo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Frosinone – La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, come quella chiesta dalla Procura di Cassino per l’Omicidio di Serena Mollicone, per un ‘femminicidio annunciato’, il delitto di Romina Di Cesare. E’ una delle richieste che ha formalizzato l’avvocato Marilena Colagiacomo, il nuovo legale dell’ex fidanzato della commessa di Cerro al Volturno uccisa con 14 coltellate il 2 L'articolo Frosinone / Omicidio Romina Di Cesare, fissato l’inizio del processo d’appello a carico di Pietro Ialongo Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Frosinone / Omicidio Romina Di Cesare, fissato l’inizio del processo d’appello a carico di Pietro Ialongo Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di giovedì 10 ottobre 2024)– La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, come quella chiesta dalla Procura di Cassino per l’di Serena Mollicone, per un ‘femminicidio annunciato’, il delitto diDi. E’ una delle richieste che ha formalizzato l’avvocato Marilena Colagiacomo, il nuovo legale dell’ex fidanzato della commessa di Cerro al Volturno uccisa con 14 coltellate il 2 L'articoloDideldiTemporeale Quotidiano.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pietro Ialongo, freddo assassino o solo malato? Duello tra perizie psichiatriche sull’ex compagno di Romina - Nel processo d'appello per il femminicidio di Romina De Cesare, l'assassino Pietro Ialongo, condannato a 24 anni di reclusione, vede la sua difesa puntare su una nuova perizia psichiatrica per mettere ... (primonumero.it)

Omicidio di Romina De Cesare. Fissato il processo d’appello - Si torna in aula il 17 dicembre. Pietro Ialongo condannato a 24 anni per aver ucciso a coltellate in casa l’ex. Cambia la linea difensiva. Saranno presentate due richieste di perizia: una psichiatrica ... (ciociariaoggi.it)

Soccer: perfect time for Italy call-up - Daniel Maldini - Monza forward Daniel Maldini, the son and grandson of AC Milan greats Paolo and Cesare Maldini respectively, expressed satisfaction on Tuesday after getting his first Italy call-up for the upcoming Na ... (ansa.it)