FRANCESCO DI TOMMASO Rilascia Non Smettere Mai per Riscoprire i Valori Umani

FRANCESCO DI TOMMASO lancia il suo nuovo singolo "Non Smettere Mai", disponibile dal 4 ottobre 2024 in radio e su tutte le piattaforme digitali (Indaco/Altafonte). Il cantautore, noto per le sue liriche incisive, torna a raccontare con un brano le sue riflessioni sulla vita. E lo fa attraverso un'emozionante ballata accompagnata da chitarre acustiche d'ispirazione pop britannica. Si tratta di un invito ad ascoltare gli altri e a godere della vita nei suoi aspetti più genuini.

