Forlì, sulla strada il gigante Ronchi. L’ex: "Attenti, meritavamo di più" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tra un Forlì assetato di revanche, dopo lo ‘schiaffo’ di Altopascio, e il pronto ritorno alla vittoria c’è di mezzo un gigante di 193 centimetri. Il suo nome è Matteo Ronchi e vanta trascorsi biancorossi (63 presenze, condite da 2 gol più 3 assist, spalmate sul biennio 2021-23); domenica il diligentissimo centralone riminese, ora fulcro della retroguardia del Fiorenzuola, tornerà al Morgagni vestito da ex per farsi rimpiangere. Ronchi, che effetto le fa ritornare domenica a Forlì? "È stimolante perché lì ho giocato due anni, sebbene purtroppo non ci sia più nessuno dei miei ex compagni e dello staff tecnico. In compenso rivedrò con grande piacere l’unico ‘superstite’: il magazziniere Antimo". Sport.quotidiano.net - Forlì, sulla strada il gigante Ronchi. L’ex: "Attenti, meritavamo di più" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tra unassetato di revanche, dopo lo ‘schiaffo’ di Altopascio, e il pronto ritorno alla vittoria c’è di mezzo undi 193 centimetri. Il suo nome è Matteoe vanta trascorsi biancorossi (63 presenze, condite da 2 gol più 3 assist, spalmate sul biennio 2021-23); domenica il diligentissimo centralone riminese, ora fulcro della retroguardia del Fiorenzuola, tornerà al Morgagni vestito da ex per farsi rimpiangere., che effetto le fa ritornare domenica a? "È stimolante perché lì ho giocato due anni, sebbene purtroppo non ci sia più nessuno dei miei ex compagni e dello staff tecnico. In compenso rivedrò con grande piacere l’unico ‘superstite’: il magazziniere Antimo".

