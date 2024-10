Falsi operatori gas si presentano alla porta degli anziani per raggirarli (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nei giorni scorsi si sono verificati casi di raggiro a danno di anziani con il pretesto del controllo di fughe di gas. Falsi operatori addetti alla Rete gas - distintamente vestiti e con falso cartellino di riconoscimento - si sono presentati nelle alcune abitazioni nella frazione di Giavenale Vicenzatoday.it - Falsi operatori gas si presentano alla porta degli anziani per raggirarli Leggi tutta la notizia su Vicenzatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nei giorni scorsi si sono verificati casi di raggiro a danno dicon il pretesto del controllo di fughe di gas.addettiRete gas - distintamente vestiti e con falso cartellino di riconoscimento - si sono presentati nelle alcune abitazioni nella frazione di Giavenale

