Emily in Paris, la contesa tra Macron e il sindaco di Roma (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il presidente francese e Roberto Gualtieri si stanno contenendo le location per la prossima stagione della serie Netflix Wired.it - Emily in Paris, la contesa tra Macron e il sindaco di Roma Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il presidente francese e Roberto Gualtieri si stanno contenendo le location per la prossima stagione della serie Netflix

Macron e Gualtieri bisticciano per la serie Emily In Paris : la risposta di Netflix è geniale - Per chi non lo sapesse la serie parla di Emily (interpretata da Lily Collins) che è una ragazza americana che si trasferisce a Parigi per lavoro. it. Dura solo pochi minuti il suo cameo ma penso che sia stato un momento molto bello per lei“. Una serie che ha dato molto risalto alla città francese in tutto il mondo e il fatto che parte della quarta stagione e un po’ anche della quinta venga ... (Biccy.it)

Il sindaco di Roma risponde all’appello di Macron su Emily in Paris : “A Roma sta benissimo - scelga lei” - Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, ha voluto rispondere all'appello del presidente francese Emmanuel Macron, che chiedeva di lasciare la serie tv Emily in Paris a Roma: "A Roma sta benissimo". Nell'ultima stagione, alcuni episodi erano ambientati nella Capitale.Continua a leggere . (Fanpage.it)

E’ scontro per Emily in Paris! Il sindaco di Roma risponde a Macron - E poi al cuor non si comanda: facciamo scegliere lei ? Che dire? Siamo all’apoteosi. . Emily in Paris a Roma: il commento di Roberto Gualtieri La reazione di Gualtieri non si è fatta attendere: il sindaco di Roma ha commentato la notizia su Instagram rimettendo il Presidente al suo posto, non senza una certa ironia: Caro @emmanuelmacron stai tranquillo: Emily a Roma sta benissimo. (Davidemaggio.it)