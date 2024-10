Elisabetta Gregoraci: “Sono single, ho lasciato Giulio Fratini. Con Briatore mai allontanati davvero” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ospite de La Volta Buona con Caterina Balivo, Elisabetta Gregoraci ha confermato la fine della storia d'amore con Giulio Fratini: "Sono single, ho preso io la scelta". E sul presunto ritorno di fiamma con l'ex marito Flavio Briatore: "Non ci siamo mai lasciati, siamo insieme da 20 anni"- Fanpage.it - Elisabetta Gregoraci: “Sono single, ho lasciato Giulio Fratini. Con Briatore mai allontanati davvero” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ospite de La Volta Buona con Caterina Balivo,ha confermato la fine della storia d'amore con: "Sono, ho preso io la scelta". E sul presunto ritorno di fiamma con l'ex marito Flavio: "Non ci siamo mai lasciati, siamo insieme da 20 anni"-

Elisabetta Gregoraci - è ritorno di fiamma con Flavio Briatore? Parla lei e racconta la verità - Oggi, Elisabetta ha superato quel problema di salute, ma ha sottolineato quanto sia importante ascoltare il proprio corpo e non sottovalutare i segnali di malessere. Siamo sempre stati vicini per il bene di nostro figlio, Nathan. Nel corso dell’intervista, Caterina Balivo ha punzecchiato la showgirl sul suo legame con Briatore: Tutti parlano di un ritorno di fiamma… La Gregoraci ha risposto ... (Isaechia.it)

Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio : da Frattini a Briatore. Le rivelazioni della conduttrice - La nota conduttrice di “Questioni di stile” per la prima volta ha rotto il silenzio sulla fine della relazione con Frattini e poi è tornata a parlare sul rapporto col suo ex marito, Flavio Briatore. . A volte non ci sopportiamo come in tutte le coppie, ma ceniamo insieme e siamo una famiglia, lo siamo ancora. (361magazine.com)

Elisabetta Gregoraci a La volta buona : “Ho rischiato un rene”. Lo sforzo per il figlio Nathan - «Mi hanno dato la tachipirina e sono stata meglio» ha rivelato. Io dico una cosa, lui un’altra. “Bisogna innanzitutto pensare al bene dei nostri figli, noi pensiamo a Nathan. A questa domanda Elisabetta risponde sempre che lei e Flavio sono e rimarranno per sempre una famiglia. Del ricovero si è parlato qualche mese fa, ma non era nota la causa. (Dilei.it)