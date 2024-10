Dopo Juan Jesus, Politano: rubata l'auto dell'ex Inter (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un nuovo episodio di criminalità ha coinvolto un calciatore del Napoli: Dopo la rapina a David Neres e il tentato furto dell'auto di Juan Jesus, questa volta la vittima è stata Matteo Ilnerazzurro.it - Dopo Juan Jesus, Politano: rubata l'auto dell'ex Inter Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un nuovo episodio di criminalità ha coinvolto un calciatore del Napoli:la rapina a David Neres e il tentato furtodi, questa volta la vittima è stata Matteo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rubata l'auto di Matteo Politano - il calciatore del Napoli era a cena : secondo caso dopo quello di Juan Jesus - L’auto dell’attaccante del Napoli Matteo Politano è stata rubata a Posillipo, mentre il giocatore stava cenando. Preoccupa la sicurezza dei calciatori. (Notizie.virgilio.it)

Juan Jesus furioso dopo il tentato furto : il commento di Alvino - Uno shock per il giocatore, che alle 5:34 del mattino ha deciso di condividere la sua rabbia e il suo dispiacere sui social. Brutta avventura per Juan Jesus, tornato a Napoli dopo qualche giorno di vacanza con la famiglia. Nonostante alcune critiche, il difensore ha ricevuto anche numerosi messaggi di affetto da parte dei tifosi che hanno voluto mostrargli solidarietà e vicinanza in questo ... (Napolipiu.com)

“Fate vomitare - non mi sento più al sicuro” : duro sfogo di Juan Jesus dopo il tentativo furto della sua auto a Napoli - . Nella notte, infatti, il difensore brasiliano ha subito un tentativo di furto della sua auto. Una situazione che va avanti da tempo e che il difensore brasiliano non riesce più a sopportare: “Quello che è accaduto stanotte è soltanto la ciliegina sulla torta. Appena tornato a Napoli dopo qualche giorno lontano dall’Italia, arriva la spiacevole sorpresa. (Ilfattoquotidiano.it)