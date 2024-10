Calciomercato.it - DIRETTA Nations League, Italia-Belgio | Le formazioni UFFICIALI! LIVE

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Sosta dei campionati per gli impegni delle Nazionali in: l’di Spalletti, per la terza giornata, ospita ilSecondo appuntamento stagionale con gli impegni delle Nazionali e terza giornata della fase a gironi della: in questo turno, l’ospita il. Luciano Spalletti (LaPresse) – Calciomercato.itGli azzurri guidati dal commissario tecnico Luciano Spalletti, dopo la cocente delusione di Euro 2024, sono ripartiti con uno slancio e un modulo diverso in questa competizione. All’esordio, la selezionena ha battuto la Francia di Didier Deschamps a domicilio con un secco 3-1. Nella seconda giornata, invece, vittoria, sempre in trasferta, con Israele con il risultato finale di 2-1. Punteggio pieno e testa della classifica del gruppo 2 in solitaria.