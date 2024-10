DIRETTA Nations League, Italia-Belgio 1-0: la sblocca subito Cambiaso! – LIVE (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sosta dei campionati per gli impegni delle Nazionali in Nations League: l’Italia di Spalletti, per la terza giornata, ospita il Belgio Secondo appuntamento stagionale con gli impegni delle Nazionali e terza giornata della fase a gironi della Nations League: in questo turno, l’Italia ospita il Belgio. Luciano Spalletti (LaPresse) – Calciomercato.itGli azzurri guidati dal commissario tecnico Luciano Spalletti, dopo la cocente delusione di Euro 2024, sono ripartiti con uno slancio e un modulo diverso in questa competizione. All’esordio, la selezione Italiana ha battuto la Francia di Didier Deschamps a domicilio con un secco 3-1. Nella seconda giornata, invece, vittoria, sempre in trasferta, con Israele con il risultato finale di 2-1. Punteggio pieno e testa della classifica del gruppo 2 in solitaria. Calciomercato.it - DIRETTA Nations League, Italia-Belgio 1-0: la sblocca subito Cambiaso! – LIVE Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sosta dei campionati per gli impegni delle Nazionali in: l’di Spalletti, per la terza giornata, ospita ilSecondo appuntamento stagionale con gli impegni delle Nazionali e terza giornata della fase a gironi della: in questo turno, l’ospita il. Luciano Spalletti (LaPresse) – Calciomercato.itGli azzurri guidati dal commissario tecnico Luciano Spalletti, dopo la cocente delusione di Euro 2024, sono ripartiti con uno slancio e un modulo diverso in questa competizione. All’esordio, la selezionena ha battuto la Francia di Didier Deschamps a domicilio con un secco 3-1. Nella seconda giornata, invece, vittoria, sempre in trasferta, con Israele con il risultato finale di 2-1. Punteggio pieno e testa della classifica del gruppo 2 in solitaria.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Norvegia-Slovenia (Uefa Nations League B - 10-10-2024 ore 20 : 45 ) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - Entrambe le formazioni hanno totalizzato una vittoria e un pareggio ed è quindi legittimo pensare che la promozione in Lega A sia una questione soprattutto […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Nel gruppo 3 della Lega B di Nations League è in programma uno scontro al vertice: si sfideranno Norvegia e Slovenia, che al momento guidano il girone con 4 punti. (Infobetting.com)

Inghilterra-Grecia (Uefa Nations League B - 10-10-2024 ore 20 : 45) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - Tutto come da previsioni nel gruppo 2 della Lega B di Nations League, con Inghilterra e Grecia al comando a punteggio pieno e a Wembley si gioca sostanzialmente per la promozione con i padroni di casa naturalmente favoriti per la vittoria e per tornare nella Lega A dopo l’inaspettata retrocessione del 2022. (Infobetting.com)

Austria-Kazakistan (Uefa Nations League B - 10-10-2024 ore 20 : 45 ) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - Terza giornata di gare nel gruppo 3 di Nations League B e si affrontano Austria e Kazakistan al momento appaiate a quota 1 in classifica al terzo e quarto posto nel raggruppamento. I Bauschen di Rangnick hanno pagato caro per adesso il KO contro la Norvegia di Haaland, strappando un pareggio nella sfida contro i vicini sloveni. (Infobetting.com)