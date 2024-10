Decreto ambiente approvato dal Cdm, le novità dal nucleare alle trivellazioni (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il governo ha approvato il Decreto ambiente, che prevede una serie di iniziative per velocizzare procedimenti burocratici relativi all’installazione di impianti di produzione di energia in Italia. Queste misure modificheranno gli iter in vigore sia per le energie rinnovabili sia per gli idrocarburi. Il nucleare non viene mai esplicitamente citato ma la formulazione degli articoli che creano le corsie preferenziali per le rinnovabili può includere, con determinate interpretazioni, anche l’atomo. Il Decreto ambiente comprende anche altre norme più specifiche, come quelle per il contrasto al dissesto idrogeologico e iniziative specifiche per la diga foranea di Genova. Quifinanza.it - Decreto ambiente approvato dal Cdm, le novità dal nucleare alle trivellazioni Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il governo hail, che prevede una serie di iniziative per velocizzare procedimenti burocratici relativi all’installazione di impianti di produzione di energia in Italia. Queste misure modificheranno gli iter in vigore sia per le energie rinnovabili sia per gli idrocarburi. Ilnon viene mai esplicitamente citato ma la formulazione degli articoli che creano le corsie preferenziali per le rinnovabili può includere, con determinate interpretazioni, anche l’atomo. Ilcomprende anche altre norme più specifiche, come quelle per il contrasto al dissesto idrogeologico e iniziative specifiche per la diga foranea di Genova.

