De Iesu su Juan Jesus: «La sua sembra un’analisi sulla sicurezza di tutta la città e viene ripreso dai media nazionali e internazionali» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo la denuncia social di Juan Jesus del pedinamento e del tentato furto della sua auto, a Radio Napoli Centrale è intervenuto l’assessore alla Legalità del Comune di Napoli, Antonio De Iesu. Questa la nota stampa del suo intervento in radio «La percezione di sicurezza è soggettiva e Juan Jesus è un personaggio pubblico che molto spesso è oggetto di manifestazioni d’affetto da parte di tante persone. Quando un uomo insieme alla famiglia va a fare shopping o al ristorante e, spesso, a seguito di manifestazioni d’affetto e riconoscimento viene circondato dai suddetti, già questo incide sulla percezione di sicurezza. Napoli non è Oslo Napoli non è Oslo, l’effervescenza turistica cresce e il turista viene considerato una risorsa, non più preda come una volta. Napoli sta cambiando culturalmente e socialmente. Ilnapolista.it - De Iesu su Juan Jesus: «La sua sembra un’analisi sulla sicurezza di tutta la città e viene ripreso dai media nazionali e internazionali» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo la denuncia social didel pedinamento e del tentato furto della sua auto, a Radio Napoli Centrale è intervenuto l’assessore alla Legalità del Comune di Napoli, Antonio De. Questa la nota stampa del suo intervento in radio «La percezione diè soggettiva eè un personaggio pubblico che molto spesso è oggetto di manifestazioni d’affetto da parte di tante persone. Quando un uomo insieme alla famiglia va a fare shopping o al ristorante e, spesso, a seguito di manifestazioni d’affetto e riconoscimentocircondato dai suddetti, già questo incidepercezione di. Napoli non è Oslo Napoli non è Oslo, l’effervescenza turistica cresce e il turistaconsiderato una risorsa, non più preda come una volta. Napoli sta cambiando culturalmente e socialmente.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Furto Juan Jesus : “Nessuna traccia di situazioni intimidatorie - soltanto fatti di cronaca” - net. . e del Mezzogiorno – Furto Juan Jesus: “Nessuna traccia di situazioni intimidatorie, soltanto fatti di cronaca” L’edizione odierna del quotidiano, torna a parlare di quanto … L'articolo Furto Juan Jesus: “Nessuna traccia di situazioni intimidatorie, soltanto fatti di cronaca” proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

Furto Juan Jesus - novità determinanti dalla Polizia : la scoperta cambia tutto - “Quello che è accaduto stanotte è soltanto la ciliegina sulla torta nell’arco di un mese ho trovato nella macchina ben 5 airtag (geolocalizzatori). E solo di sapere che questi delinquenti sanno dove vivo non mi porta serenità, purtroppo in una città così bella non mi sentirò mai più al sicuro. Le immagini e lo sfogo sono stati immediatamente pubblicati dal difensore sui propri social, generando ... (Spazionapoli.it)

Furto Juan Jesus : “Secondo le forze dell’ordine - non c’è traccia di situazioni intimidatorie” - So che i beni materiali alla fine è secondario, ma sapere che un estraneo ha violato una cosa mia personale mi fa veramente schifo!”. Il Corriere del Mezzogiorno riporta oggi alcuni approfondimenti riguardanti il caso Juan Jesus. So che i beni materiali alla fine è secondario, ma sapere che un estraneo ha violato una cosa mia personale mi fa veramente schifo!”. (Ilnapolista.it)