Daniel Ezra si unisce al cast del remake di The Running Man (Di giovedì 10 ottobre 2024) Daniel Ezra si unisce al cast del remake di The Running Man Secondo Deadline, Daniel Ezra, noto per la serie All American, si è infatti unito al cast del remake The Running Man, tratto dal romanzo di Stephen King pubblicato per la prima volta nel 1982 con lo pseudonimo di Richard Bachman. Il libro è stato originariamente adattato in un film del 1987 con Arnold Schwarzenegger nei panni di un uomo che partecipa a un pericoloso reality show in cui i concorrenti sono braccati da assassini mortali, ambientato in un’America distopica del 2025. Come noto, è ora in fase di realizzazione un remake diretto ora da Edgar Wright, è interpretato da Glen Powell e Katy O’Brian, segnando una reunion per i due dopo Twisters. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)sialdeldi TheMan Secondo Deadline,, noto per la serie All American, si è infatti unito aldelTheMan, tratto dal romanzo di Stephen King pubblicato per la prima volta nel 1982 con lo pseudonimo di Richard Bachman. Il libro è stato originariamente adattato in un film del 1987 con Arnold Schwarzenegger nei panni di un uomo che partecipa a un pericoloso reality show in cui i concorrenti sono braccati da assassini mortali, ambientato in un’America distopica del 2025. Come noto, è ora in fase di realizzazione undiretto ora da Edgar Wright, è interpretato da Glen Powell e Katy O’Brian, segnando una reunion per i due dopo Twisters.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stephen King's Running Man Remake Casts All American Star - Stephen King's Running Man remake adds an All American star who joins a growing cast that already includes Glen Powell and Katy O'Brian. (msn.com)

Rylee Arnold and Ezra Sosa mock DWTS co-stars amid romance rumors - Dancing with the Stars pro dancers Rylee Arnold and Ezra Sosa mocked their co-stars, Brooks Nader and Gleb Savchenko, in a viral video. (monstersandcritics.com)

Ahsoka Star Eman Esfandi Reveals How He Got Cast as Ezra Bridger - Ahsoka star Eman Esfandi recently opened up about his casting as Ezra Bridger in the hit Star Wars series. The actor notably made his debut in the franchise as the fan-favorite Rebels character, who ... (epicstream.com)