Ilfogliettone.it - Crisi in Medio Oriente al centro del vertice Med9: Meloni ribadisce urgenza de-escalation

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Domani, si terrà a Paphos, Cipro, il, un importante incontro che avrà come fulcro lain. La presidente del Consiglio Giorgiaparteciperà al summit, che vedrà la presenza di rappresentanti di Cipro, Croazia, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portogallo, Slovenia e Spagna. Saranno inoltre presenti figure di spicco come la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e Re Abdullah II di Giordania.Il formatoriunisce Paesi con affinità storiche e geografiche nel Mediterraneo, i quali condividono sensibilità comuni su una serie di questioni europee. In particolare, questi Stati manifestano un interesse strategico a promuovere un impegno maggiore dell'Unione nei rapporti con il Vicinato Meridionale.