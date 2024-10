Crisi del vino, l’Italia dice no agli estirpi e propone vini con meno alcol (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’industria vitivinicola italiana si trova a un bivio cruciale. l’Italia, alla vigilia della seconda riunione del gruppo vitivinicolo di alto livello in Europa, dovrà prendere una posizione decisiva sul futuro della viticoltura. Tra le questioni più controverse, quella degli estirpi: una pratica che comporta la rimozione dei vigneti per riequilibrare l’offerta sul mercato in un periodo di difficoltà economiche e di consumo. Per questo motivo l’8 ottobre il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf), sotto la guida del ministro Francesco Lollobrigida, ha convocato le principali associazioni del settore – tra cui Unione Italiana vini (Uiv), Federvini, Coldiretti, Cia, Confagricoltura e Fivi – per discutere il 14 ottobre l’argomento e chiedere se sia il caso di adottare gli estirpi come misura di contenimento della Crisi. Quifinanza.it - Crisi del vino, l’Italia dice no agli estirpi e propone vini con meno alcol Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’industria viticola italiana si trova a un bivio cruciale., alla vigilia della seconda riunione del gruppo viticolo di alto livello in Europa, dovrà prendere una posizione decisiva sul futuro della viticoltura. Tra le questioni più controverse, quella degli: una pratica che comporta la rimozione dei vigneti per riequilibrare l’offerta sul mercato in un periodo di difficoltà economiche e di consumo. Per questo motivo l’8 ottobre il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf), sotto la guida del ministro Francesco Lollobrigida, ha convocato le principali associazioni del settore – tra cui Unione Italiana(Uiv), Feder, Coldiretti, Cia, Confagricoltura e Fivi – per discutere il 14 ottobre l’argomento e chiedere se sia il caso di adottare glicome misura di contenimento della

