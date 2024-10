Calcioweb.eu - Coppa Italia 2024/2025, le date e gli orari degli ottavi di finale

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La Lega Serie A ha comunicato ufficialmente lee glididella/25, che saranno trasmessi tutti in diretta sulle reti Mediaset e su Sportmediaset.it. Si parte il 3 dicembre con Bologna-Monza, alle 18.30, seguita da Milan-Sassuolo, in programma alle 21. Nella stessa settimana si disputeranno anche Fiorentina-Empoli e Lazio-Napoli, mentre due settimane dopo sarà il turno delle altre big: la Juventus campione in carica, Atalanta, Roma e Inter, che chiuderà il programma il 19 con la sfida di San Siro contro l’Udinese. Il programma Martedì 03/12/, ore 18.30: Bologna-Monza Martedì 03/12/, ore 21.00: Milan-Sassuolo Mercoledì 04/12/, ore 21.00: Fiorentina-Empoli Giovedì 05/12/, ore 21.00: Lazio-Napoli Martedì 17/12/, ore 21.00: Juventus-Cagliari Mercoledì 18/12/, ore 18.