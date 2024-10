Come il nuovo Piano nazionale cronicità può fare da modello per il trattamento dell’obesità (Di giovedì 10 ottobre 2024) Non è solo per il numero dei pazienti, salito in pochi anni a vette impensabili fino a pochi anni fa, è anche per le ricadute economiche e sociali che l’obesità determina una sfida per la società a livello globale. Se fino al 2005, la stima delle persone affette, secondo il Global obesity observatory, era di 300 milioni, nel 2020 la cifra era già salita a un miliardo e, in base alle previsioni, toccherà quasi i due nel 2035. Al fenomeno, per il quale l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha coniato il termine “globesità”, è stata dedicata una sessione del G7 Salute, in corso fino a domani ad Ancona. Formiche.net - Come il nuovo Piano nazionale cronicità può fare da modello per il trattamento dell’obesità Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Non è solo per il numero dei pazienti, salito in pochi anni a vette impensabili fino a pochi anni fa, è anche per le ricadute economiche e sociali che l’obesità determina una sfida per la società a livello globale. Se fino al 2005, la stima delle persone affette, secondo il Global obesity observatory, era di 300 milioni, nel 2020 la cifra era già salita a un miliardo e, in base alle previsioni, toccherà quasi i due nel 2035. Al fenomeno, per il quale l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha coniato il termine “globesità”, è stata dedicata una sessione del G7 Salute, in corso fino a domani ad Ancona.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A pochi giorni dal suo nuovo incarico a Napoli - omaggio del Procuratore Policastro al Volontariato sannita - Tempo di lettura: 2 minuti“Ho trovato persone buone, accoglienti e con animo gentile. Il saluto ufficiale ci sarà il prossimo 18 ottobre, oggi un doveroso ringraziamento al mondo associazionistico: al suo posto, nel Sannio, assumerà per un anno circa l’incarico il Procuratore aggiunto Gianfranco Scarfò. (Anteprima24.it)

Alluvioni - il modello Vienna : investire in prevenzione per avere pochi danni. ‘Piani urbanistici - previsioni - esercitazioni. Così abbiamo contenuto il ciclone Boris’ - “Anche in Italia sono state fatte regolazioni di fiumi, per esempio per l’Arno o le casse di espansione realizzate in Veneto – aggiunge – ma manca una strategia operativa trasparente e oggettiva. Montanari coordina la linea di ricerca sugli impatti dei cambiamenti climatici, in capo a UniBo, nell’ambito del partenariato esteso ‘Return’, finanziato dal Pnrr. (Ilfattoquotidiano.it)

Esplode il motore della barca durante la gita - Giovanni muore dopo due mesi di agonia : pochi giorni fa aveva perso suo padre - Muore dopo due mesi di agonia in ospedale. Giovanni Casano, operaio di 48 anni, era rimasto ferito gravemente lo scorso 4 agosto su una barca per l'esplosione improvvisa del motore, per cause... (Leggo.it)