Chi era George Baldock, causa morte, moglie, figli e carriera del calciatore del Panathinaikos (Di giovedì 10 ottobre 2024) Mondo del calcio in lutto per la notizia della morte improvvisa del calciatore George Baldock, difensore della squadra greca Panathinaikos: il 31enne è stato trovato senza vita nella piscina della sua casa a Glyfada, nel sud di Atene, con accanto una bottiglia di Vodka, ma la causa morte è ancora da Ilgiornaleditalia.it - Chi era George Baldock, causa morte, moglie, figli e carriera del calciatore del Panathinaikos Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Mondo del calcio in lutto per la notizia dellaimprovvisa del, difensore della squadra greca: il 31enne è stato trovato senza vita nella piscina della sua casa a Glyfada, nel sud di Atene, con accanto una bottiglia di Vodka, ma laè ancora da

