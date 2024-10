Amica.it - C’era una volta in passerella: quando la moda si ispira alle favole

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tra i momenti che ricorderemo del fashion month da poco concluso, un posto di rilievo spetta alla sfilata di Coperni a Disneyland Paris. Non solo (o non tanto) per la collezione, ma per la scelta del tema. Come i reboot e i live action della Disney dimostrano da anni, lepiacciono molto anche agli adulti. Nostalgia? Guilty pleasure? Le sfilateteSfilare a Disneyland sarà pure una novità , ma lada anni attinge a piene mani dal mondo delle fiabe, dellee dei cartoni animati. Del resto,si muovono su un terreno comune: la meraviglia, l’affabulazione, l’evasione dalla realtà . Entrambe raccontano una storia.