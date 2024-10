Cdp, via libera a nuove operazioni per 350 milioni a sostegno di Pmi e cooperazione (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti, presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’Amministratore delegato e Direttore generale Dario Scannapieco ha deliberato nuove operazioni per un valore complessivo di 350 milioni di euro a favore di imprese italiane, della cooperazione internazionale e dello sviluppo sostenibile nelle economie emergenti. Cdp ha inoltre approvato accordi di garanzia con istituzioni europee a sostegno dei territori. Nuovi finanziamenti per le eccellenze del Made in ItalyIn linea con il ruolo di Cdp al fianco del tessuto imprenditoriale, il Cda ha autorizzato nuovi finanziamenti per accelerare i programmi di investimento delle imprese italiane in innovazione industriale e in particolare per individuare soluzioni all’avanguardia per la salute delle persone. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti, presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’Amministratore delegato e Direttore generale Dario Scannapieco ha detoper un valore complessivo di 350di euro a favore di imprese italiane, dellainternazionale e dello sviluppo sostenibile nelle economie emergenti. Cdp ha inoltre approvato accordi di garanzia con istituzioni europee adei territori. Nuovi finanziamenti per le eccellenze del Made in ItalyIn linea con il ruolo di Cdp al fianco del tessuto imprenditoriale, il Cda ha autorizzato nuovi finanziamenti per accelerare i programmi di investimento delle imprese italiane in innovazione industriale e in particolare per individuare soluzioni all’avanguardia per la salute delle persone.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cdp - dal Cda via libera a nuove operazioni per 3 - 5 mld. Avviati i lavori per il Piano strategico 2025-2027 - Lo annuncia lo stesso gruppo in una nota Cdp ha, inoltre, avviato i lavori per la predisposizione del nuovo Piano Strategico di gruppo 2025-2027 coadiuvata da Boston Consulting, aggiudicataria della gara europea per i servizi di consulenza finalizzati anche alla definizione del Piano. it. Il consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su ... (Ildenaro.it)

Cdp - via libera a nuove operazioni per 3 - 5 miliardi - Inoltre, sono stati deliberati finanziamenti per nuove strutture all'avanguardia nel campo sanitario sviluppate in partenariato pubblico privato e nuove iniziative a favore delle amministrazioni locali. Il consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha inoltre nominato vice direttore generale Fabio Barchiesi. (Quotidiano.net)