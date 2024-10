Calciomercato Milan – Questione rinnovi: il più vicino all’accordo è Maignan (Di giovedì 10 ottobre 2024) Non si ferma il Calciomercato del Milan, ma ora a tenere banco è la Questione dei rinnovi. Il più vicino alla firma è Mike Maignan Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Questione rinnovi: il più vicino all’accordo è Maignan Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Non si ferma ildel, ma ora a tenere banco è ladei. Il piùalla firma è Mike

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calciomercato Milan - idea Frendrup : pronto un rinforzo per Fonseca - il segnale della società - Un rinforzo […]. Le ultime sul futuro di Morten Frendrup, centrocampista danese del Genoa, nel mirino del Milan per rinforzare il centrocampo Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan starebbe già iniziando a muoversi in vista del calciomercato di gennaio. I rossoneri avrebbero infatti messo nel mirino Morten Frendrup, centrocampista danese del Genoa. (Calcionews24.com)

Calciomercato Milan - obiettivo Morten Frendrup : ma il prezzo non convince Furlani. La richiesta - Calciomercato Milan, il nuovo obiettivo per il centrocampo è Morten Frendrup del Genoa: ma il prezzo non convince Furlani. La richiesta Morten Frendrup è il nuovo obiettivo di mercato del Milan e in particolare di Giorgio Furlani. Stiamo parlando del prezzo del cartellino del giocatore, che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. (Dailymilan.it)

Calciomercato Milan - Mike Maignan non è Theo Hernandez : rinnovo vicino. Le cifre - . Maignan nell’ultima stagione ha collezionato 29 presenze, subendo 34 goal. it (@dailymilan. Calciomercato Milan, Mike Maignan non è Theo Hernandez: il rinnovo di contratto è davvero a un passo. L'articolo Calciomercato Milan, Mike Maignan non è Theo Hernandez: rinnovo vicino. A riportarlo è Tuttosport. (Dailymilan.it)