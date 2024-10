Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Devis Vasquez è rinato con l’Empoli: e adesso può partire a titolo definitivo. Le cifre

(Di giovedì 10 ottobre 2024), l’ex portiere rossonerobrilla e incanta tutti in casa Empoli: che ora lo vuole aha conquistato tutti in casa Empoli grazie alle sue parate e alle prestazioni da grande talento. Ecco che allora, il club toscano ha intenzione di blindare il 26enne colombiano per renderlo il portiere del futuro. Nel momento della cessione atemporaneo, la dirigenza del club di via Aldo Rossi ha inserito nel suo contratto il diritto di riscatto. Per soli 900 mila euro, quindi,può aggiudicarsi uno dei portieri più in forma del campionato. E non lo diciamo noi, lo testimoniano le statistiche. Sì, perché nelle prime sette gare della Serie A, infatti,ha incassato solamente quattro gol e ha conquistato ben quattro clean sheet.