Calcio a 5 / Serie B girone D, si comincia! Le dichiarazioni dei tecnici di Cus Ancona, Jesi e Corinaldo alla vigilia della 1^ giornata (Di giovedì 10 ottobre 2024) Parola a Francesco Battistini (Cus Ancona), Gabriele Pieralisi (Jesi) e Massimo Tinti (Corinaldo): sabato 12 ottobre l’inizio del campionato Ancona, Corinaldo e Jesi, 10 ottobre 2024 – Finalmente inizia anche la Serie B di Calcio a 5. Nel girone D ci sono le squadre della provincia di Ancona, ovvero Cus Ancona, Corinaldo e la neo-promossa Jesi. Nella prima giornata di sabato 12 ottobre, i match in programma sono Cus Ancona-Città di Chieti, Eta Beta Fano-Corinaldo e Lisciani Teramo-Jesi. alla vigilia dell’inizio del campionato, abbiamo raccolto le dichiarazioni dei tre tecnici Francesco Battistini (Cus Ancona), Gabriele Pieralisi (Jesi) e Massimo Tinti (Corinaldo). .com - Calcio a 5 / Serie B girone D, si comincia! Le dichiarazioni dei tecnici di Cus Ancona, Jesi e Corinaldo alla vigilia della 1^ giornata Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Parola a Francesco Battistini (Cus), Gabriele Pieralisi () e Massimo Tinti (): sabato 12 ottobre l’inizio del campionato, 10 ottobre 2024 – Finalmente inizia anche laB dia 5. NelD ci sono le squadreprovincia di, ovvero Cuse la neo-promossa. Nella primadi sabato 12 ottobre, i match in programma sono Cus-Città di Chieti, Eta Beta Fano-e Lisciani Teramo-dell’inizio del campionato, abbiamo raccolto ledei treFrancesco Battistini (Cus), Gabriele Pieralisi () e Massimo Tinti ().

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al Chiaravalle il primo set, Loreto alla grande - Seconda categoria: il risultato più clamoroso è quello dei montessoriani contro il Borgo Molino. Tre squadre ancora a zero punti ... (ilrestodelcarlino.it)

Allerta arancione nelle Marche: piogge diffuse e scuole chiuse in diversi comuni - ANCONA – Oggi, 3 ottobre, le Marche sono interessate da un’allerta meteo arancione per rischio idraulico e idrogeologico, in particolare nelle zone del Centro e del Nord della regione. Nonostante le p ... (veratv.it)

Allerta arancione Marche, piogge diffuse ma situazione regolare - Nelle Marche, oggi in allerta arancione idraulica e idrogeologica in particolare nel Centro e Nord della regione, la situazione di meteo e viabilità si è mantenuta finora sostanzialmente regolare, anc ... (ansa.it)