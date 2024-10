Bully Ray: “L’animosità tra CM Punk e Seth Rollins è un po’ morta” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Durante una recente edizione di “Busted Open Radio”, il WWE Hall of Famer Bully Ray ha criticato la faida tra Seth Rollins e CM Punk. Bully Ray ha infatti affermato che la faida tra CM Punk e Seth Rollins si è “raffreddata” e L’animosità non è più come all’inizio. I due wrestler si sono ritrovati nuovamente faccia a faccia durante l’ultima puntata di Raw, prima che Rollins portasse la sua attenzione su Bronson Reed. Bully Ray sulla faida tra Seth Rollins e CM Punk Bully ha detto: “La metà di me che è booker avrebbe messo CM Punk e Seth Rollins sul ring per un match la notte successiva. L’avevi catturato. Avevi catturato quel fulmine in una bottiglia. Era proprio lì. Ma le cose si sono un po’ calmate negli ultimi due mesi. Zonawrestling.net - Bully Ray: “L’animosità tra CM Punk e Seth Rollins è un po’ morta” Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Durante una recente edizione di “Busted Open Radio”, il WWE Hall of FamerRay ha criticato la faida trae CMRay ha infatti affermato che la faida tra CMsi è “raffreddata” enon è più come all’inizio. I due wrestler si sono ritrovati nuovamente faccia a faccia durante l’ultima puntata di Raw, prima cheportasse la sua attenzione su Bronson Reed.Ray sulla faida trae CMha detto: “La metà di me che è booker avrebbe messo CMsul ring per un match la notte successiva. L’avevi catturato. Avevi catturato quel fulmine in una bottiglia. Era proprio lì. Ma le cose si sono un po’ calmate negli ultimi due mesi.

